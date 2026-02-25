「品川駅地上化」と関連する工事京急電鉄は2026年2月23日、同日未明に品川〜北品川間で「八ツ山跨線々路橋」（以下、八ツ山橋）の送り出し架設を実施、その動画を公式Xにて公表しました。【まるで生き物!?】ついに線路をまたいだ「巨大な橋」のような構造物（動画で見る）この工事は泉岳寺〜新馬場間における連続立体交差化事業の一環。品川駅の南側ではかねて、京急の線路に並行して、巨大なトラス橋のような構造物が組まれて