2月23日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。【写真】美肌際立つ美麗アップSHOTも公開浜崎は、自身のInstagramアカウントにて、「Sneak peek from yesterday」「昨日おまさが撮ってくれたシモ子劇場のオフショット第一弾」とコメントし、引き締まったウエストを披露した黒のレザー衣装SHOTを公開した。続けて、「おまさがシモ子のアシスタントだった時代からよーく知ってる身としとは、現場に2人がカメラマンとしてそれぞれに機材