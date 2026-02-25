こんにちは、asami.tです。「メイクをしているのになんとなく垢抜けない…」その原因、実は「左右で違う眉」かもしれません。今回は、そんな眉に左右差がある人がまず直すべきポイントをご紹介します。眉メイクの仕上がりを格上げしたい人はぜひマネしてみてください。【詳細】他の記事はこちらPOINT?高さをそろえる左右差で1番多いのが「眉の高さが違う」ことです。・片方だけ眉山が高い・片方だけ下がり眉・表情グセで常にズレて