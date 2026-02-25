ダイソーをパトロールしていると、食品売り場で気になる商品を発見。なんと明治創業の老舗商品が￥108（税込）で販売されていたんです！スティック型の合わせだしパウダーで、実際に使ってみるとサッと溶けるから忙しい朝にもおすすめ。アイデア次第で様々使い方ができ、毎日の料理に旨みと深みがアップしますよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：深みの素価格：￥108（税込）内容量：48g（4g×12本入り）販売ショップ：