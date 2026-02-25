けさ（25日）岡山県倉敷市松島で火事がありました。 【写真を見る】【速報】倉敷市松島で建物火災【岡山】 消防によりますと、午前6時20分ごろ、倉敷市松島で「建物が燃えている」と複数の通報がありました。消防局の消防車7台が出動し、火は約1時間半後に消し止められました。この火事によるけが人はいないということです。 ▶この記事の画像を見る 【火災現場】 ▶この記事を最初から読む