ホテル日航大阪は、ランチ＆ディナーブッフェ「春香るシーフードフェア」を3月1日から5月31日まで開催する。パフォーマンスコーナーでは、ランチは月替わりで「海老カダイフ巻フライ ワカモレソース」や「鯛のポワレ アサリのクリームソース」、「鰹のレアステーキ」を、ディナーには「国産牛サーロインステーキ」を提供する。ブッフェコーナーは「春の彩りシーフードサラダ」、「海の幸ちらし寿司」、「海老とアサリのアクアパッ