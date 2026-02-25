セリアで販売されている、人気の目隠しカバー付きタイプのゴミガード。なんと、同じシリーズのゴミガードのみの商品を発見！カバー付きは2個で100円ですが、カバーなしのこちらは4個入りで100円と高コスパです。同じシリーズだから互換性があるのでは？と思って購入！カバーを取り付けられるか試してみました。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スイスイクリーン洗面台のゴミガード4個入価格：￥110（税込）全体のサイズ（