サッポロビールは、「ヱビスビール」ブランドと漫画家の矢沢あい氏のコラボレーション企画「門出を彩るヱビスの美人画展」を、2026年3月4日〜4月13日までの期間、「YEBISU BREWERY TOKYO」（東京都渋谷区）で開催する。ヱビスビール×矢沢あい展示イメージ、オリジナルグッズ同ブランドの歴史を象徴する美人画を、矢沢氏が現代的にアップデートして描き下ろした作品を中心に、門出の季節を彩る展示。3月3日に発売する「ヱビスビ