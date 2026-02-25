青森県藤崎町議会は２４日、臨時の町議会を開き、昨夏の参院選で特定候補者への投票を町職員らに呼びかけたとして公職選挙法違反（地位利用、事前運動、法定外文書頒布）の罪で罰金５０万円の略式命令を受けた平田博幸町長（６８）の辞職に賛成多数で同意した。平田町長は同日付で辞職した。