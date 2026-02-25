「阪神春季キャンプ」（２４日、宜野座）阪神は石井大智投手が左アキレス腱断裂で今季絶望の可能性があり、ブルペンに大きな負担がのしかかることは避けられそうにない。ＮＰＢ記録の５０試合連続無失点を達成した右腕の代役台頭が求められる今季。デイリースポーツ評論家の佐藤義則氏が、六、七回を任せる有力候補２人の現状をチェックした。◇◇石井の抜けた穴をどう埋めるか。先発、救援ともに充実する阪神投手陣