公営住宅の家賃は、周辺相場ではなく世帯の収入や住宅の立地、広さ、築年数などで決まります。そのため同じ年収でも、住む場所や住宅の条件で家賃は大きく変わります。民間賃貸より安くなることは多いですが、必ず半額になるなどの決まりはありません。仕組みを知ったうえで、地域の家賃表で目安を確認するのが近道です。 公営住宅の家賃は収入と住宅条件で決まる 公営住宅は、住宅に困っている低額所得者に低廉な家賃で