映画音楽界の巨匠が、『ブラックパンサー』シリーズの脚本家ジョー・ロバート・コールが手がけるスリラードラマ「オール・ザ・シナーズ・ブリード（原題：All The Sinners Bleed）」の音楽を手がけることがわかった。製作のが発表した。 本作は作家S・A・コスビーの同名小説『すべての罪は血を流す』（ハーパーBOOKS刊）を、コールの監督・脚本・