マーベル・テレビジョン期待の新作「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2に、旧シリーズ「アイアン・フィスト」コリーン・ウィング役のジェシカ・ヘンウィックは出演していないようだ。その一方、シーズン2の内容には非常に満足しているという。米The Hollywood Reporterにて語られた。 Netflix時代からの復活となった「デアデビル：ボーン・アゲイン」では、シーズン2に同