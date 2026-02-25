機械工業部品のミスミグループを1万人規模の企業に成長させた本社名誉会長の三枝匡さん（黒岩）は、2002年に創業社長から社長就任を打診された際、経営状況を把握すべく社内を歩き回った。するとそこには、「健全」とされていた社外評価とはまるで真逆の惨状が広がっていた――。（第1回／全2回）※本稿は、三枝匡『決定版 閉塞企業を甦らせる』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Moarave※写真はイメー