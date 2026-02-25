坂本昌行に聞く──舞台『るつぼ The Crucible』と向き合う“静かな覚悟” 坂本昌行が主演を務める舞台『るつぼ The Crucible』が2026年3月14日(土)から29日(日)に東京芸術劇場プレイハウスにて上演される。世界中で人気の高い劇作家アーサー・ミラーの代表作でもある本作。坂本は今どんな気持ちで、舞台を迎えようとしているのか。"混沌の時代"と言われる現代を生きる上で坂本が軸としていることを伺うと、意外な答えが返っ