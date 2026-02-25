坂本花織選手 『第25回オリンピック冬季競技大会』（2026／ミラノ・コルティナ）TEAM JAPAN 帰国時記者会見が24日、都内で行われた。フィギュアスケートで女子 シングル銀の坂本花織選手、女子シングル銅の中井亜美選手、男子シングル銅の佐藤駿選手がメダルを提げ、大会を振り返った。