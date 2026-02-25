いま注目の女性コーチによるレッスン。 多くのプロに指導を受けてきており、自身もオンラインレッスンも行っている幡野夏生プロが読者の悩みに答えます。 【お悩み】クラブと体の動き、両方、同時に意識できないよ…… クラブを正しく動かすのが優先です！ Q：レッスンでは「クラブはこう、体はこう」と2つ、ときには3つ以上のことを同時に意識して動かさなくてはいけないことがありますが、私、ひとつが