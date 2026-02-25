人生の折り返し地点を迎える50代。子どもが独立し、経済的にも安定しているはずの夫婦に、思わぬ揺らぎが訪れることがあります。「第二の人生を楽しみましょ」55歳の妻のひと言に動揺した56歳の夫の戸惑いを通して、ある熟年世代の夫婦が直面した「すれ違い」の現実を見ていきます。「第二の人生って、離婚ってこと？」「定年になったら、2人でゆっくり旅行でもしたいね」56歳のK介さんがそう口にしたのは、息子の就職が決まり、春