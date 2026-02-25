¥É¥ê¥³¥à¤Ï¡¢¿·¥³¥ß¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ö¥É¥ê¥³¥ß¡×¡Ö¥É¥ê¥³¥ßF¡×¤ò2026Ç¯4·î20Æü(·î)¤ËÁÏ´©¡£¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¸¶ºî¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¤­¤¿¡ÖDRE¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¡ÖDRE¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹F¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯È¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Êª¸ì¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ûÁÏ´©¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¸ø³«¡ª ¿·¥³¥ß¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ö¥É¥ê¥³¥ß¡×¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¸ÝÆ°¡£Æü¾ï¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤Î´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÂÎ¸³¡£¥É¥ê¥³¥à¤¬Â£¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³