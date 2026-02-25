＜HSBC女子世界選手権事前情報◇24日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞悔し涙を流してから2日、岩井千怜の表情は明るかった。「いい流れで来ていますし、今週の楽しみが少し増えました」。激闘からすでに視線は前へ。悔しさを引きずる様子はない。【写真】シャットフェースで振り抜く！岩井千怜の最新スイング先週の「ホンダLPGAタイランド」は世界ランキング1位のジーノ・ティティクル（タイ）と優勝を争