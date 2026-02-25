【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：49,174.50 △370.44（2/24）NASDAQ：22,863.68 △236.41（2/24） 1.概況 米国市場は主要3指数が揃って反発となりました。23日の米国市場は、トランプ米政権における関税政策の不確実性や、人工知能（AI）が既存事業のビジネスモデルを脅かすといった懸念から売りが優勢でしたが、24日は自律反発もあり堅調な推移となりました。ダウ平均は小幅高でスター