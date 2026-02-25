右肩手術の影響で昨季全休したドジャースのギャビン・ストーン投手（27）が24日（日本時間25日）のオープン戦・ガーディアンズ戦に先発。1回無安打無失点、2つの三振を奪うなど、復活に向けて好スタートを切った。先頭のジョーンズを左飛に打ち取ると、続くブリト、マンザードをともにチェンジアップで空振り三振に仕留めた。直球の最速は95.4マイル（約153.5キロ）を計測。直球、チェンジアップを中心に15球を投じた。スト