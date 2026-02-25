¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¤Ï¡¢2026Ç¯2·î27Æü(¶â)¤Ë¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥é¥¤¥Éivy¡Ø¤Ê¤ê¤½¤³¤Ê¤¤À»½÷¤ÏÌµ¼«³Ð¥ä¥ó¥Ç¥ì¤ªµÁ·»¤µ¤Þ¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤ë £±¡Ù(Ì¡²è¡§ÁóÍÕÍÛ¡¿¸¶ºî¡§À÷°æÍ³Çµ)¤òÈ¯Çä¡£³ÆË¡¿ÍÆÃÅµ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¢£¡Ø¤Ê¤ê¤½¤³¤Ê¤¤À»½÷¤ÏÌµ¼«³Ð¥ä¥ó¥Ç¥ì¤ªµÁ·»¤µ¤Þ¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤ë £±¡Ù¡ÖÉ¹¤ÎÀ»½÷¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¾¯½÷¤ÈÐ¼°Å¤¤»×¤¤¤òÊú¤¨¤¿µÁ·»2¿Í¤Î°¦¾ð¤È¼¹Ãå¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¡½¡½Ì¡²è¡§ÁóÍÕÍÛ¡¿¸¶ºî¡§À÷°æÍ³ÇµÄê²Á¡§792±ß(ËÜÂÎ720±ß¡ÜÀÇ10¡ó)È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î