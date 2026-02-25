Ëã¿ý¤Î¥×¥í¥ê¡¼¥°¡¦M¥ê¡¼¥°¤Ç¸ø¼°¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¿ý»Î¤ÎÌÚ²¼ÍÚ¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬2026Ç¯2·î21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖµÞ¤­¤çÇã¤Ã¤¿¥É¥ì¥¹¡×ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖµÞ¤­¤çÇã¤Ã¤¿¥É¥ì¥¹ºòÆüÆÏ¤¤¤Æ¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¹õ¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÈù¾Ð¤àÍÍ»Ò¤ä¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤ÄÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É6Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹õ¤Ç¹¶¤á¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡Öº¸¸ª¤Ë¥ê¥Ü¥ó¡¢±¦Â¦¤¬¥»