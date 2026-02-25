理想的なアドレス時の前後の重心位置とは！？ 厳密にはカカト重心だが意図的にそうする必要はなし 前後の重心位置については基本真ん中でOKですが、厳密な話をするとカカトになります。前傾している人間にとって一番バランスがとれるのは、前傾軸方向に圧力をかけられたときに耐えうる姿勢です。となると逆側への抗力が必要になる。つま りカ