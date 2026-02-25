LinkBuds Clip 今度は物理開放のLinkBuds ソニーのLinkBudsシリーズは、2022年に世界初の物理穴あき型イヤフォンとしてスタートした。当時はコロナ禍でライフスタイルが大きく変化した時期であり、日常生活でつけっぱなし、周囲の音も確認する必要があるというニーズを捉えた製品であった。 ただ、これがいわゆる「耳を塞がない」系イヤフォンの道筋を作った……とは言えない。これに続くLinkBud