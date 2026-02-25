大相撲の一山本（３２）が２４日放送の日本テレビ系特番「どすこい！さんま御殿２時間ＳＰ横綱＆人気力士夢の大大集結」（火曜・この日は午後７時）に出演。令和の力士ならではの日常を明かす一幕があった。「巡業とかに行って、いろんな所を回るんですけど…。『いろんな所行けていいね』って言われるんですけど、ほぼ移動しかしてないんで、その地のものとか食べたりしないんで、全然、良くはないです」と話し出した一山