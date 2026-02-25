◆２０２５年度東京都西支部１年生大会決勝トーナメント▽決勝東村山中央ボーイズ（Ｂブロック）１０−０世田谷成城ボーイズ（Ｄブロック）＝５回コールド＝（２月１５日、日本航空東京都青梅キャンパス）東村山中央が優勝を飾った。準決勝では、巨人のＵ１５ジュニアユースチームである多摩川に最大６点差をつけられながら４回に６点を奪い返して逆転勝ち。決勝では世田谷成城に４回の１イニングで９得点し、５回コールド