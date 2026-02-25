◆第２１回大田区長杯▽１回戦新宿ボーイズ１８―０東京中央ボーイズ＝５回コールド＝（２月１５日、大田スタジアム）第５６回春季全国大会（３月２６〜３１日、大田スタジアムほか）の東京都東支部予選を兼ね、１回戦４試合を行った。新宿ボーイズは先発左腕・高橋惺（２年）が５回参考ながら２四球だけの無安打無得点試合を達成した。右手のグラブを高々と上げる独特のフォームから、新宿の高橋惺が１００キロ台の速球と