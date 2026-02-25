今日のおつまみに困ったら…意外と万能な「魚肉ソーセージ」の出番です。今回はおつまみにぴったりの新たな食べ方をご紹介します。 魚ニソで「一口サイズのピザ」ができた！ その食べ方とは、ずばり「ピザ」。魚肉ソーセージを具材として使うのではなく、なんとピザ生地が魚肉ソーセージになっているというレシピ。いちいち生地をこねる手間もないので簡単ですし、魚肉ソーセージを切って、ピザソースを塗ってチーズをのせて、オ