通信アプリ「テレグラム」の創設者が、テロを支援した疑いでロシア当局の捜査対象になっていると報じられました。【映像】テロを支援した疑いのあるパベル・ドゥロフ氏ロシアの複数の政府系新聞は24日、犯罪やテロを支援しているとしてテレグラムの創設者でロシア出身のパベル・ドゥロフ氏をFSB＝連邦保安庁が捜査していると一斉に報じました。記事では「テレグラムがNATO諸国とウクライナ情報機関の主なツールになっている