千葉県の動植物園で話題のニホンザルの「パンチ」。その人気は海外にも広がっています。【映像】海外でも人気が拡大中の「パンチ」（実際の映像）シンガポールでは「パンチ」が連れて歩くオランウータンのぬいぐるみが売り切れになってしまったということです。シンガポールメディア「TheStraitsTimes」は23日、「パンチ」が連れて歩くイケアのオランウータンのぬいぐるみが現地の店舗とオンラインショップで完売したと報じ