エレベーターが停止し20人が閉じ込められた東京スカイツリーは、エレベーターの総点検のため、きょうも臨時休業します。【映像】エレベーター総点検で臨時休業中のスカイツリー東京スカイツリーでは22日に展望台と4階を結ぶエレベーターが停止し、20人が6時間近く閉じ込められました。運営会社はおとといときのうの2日間、臨時休業にして原因を調べていましたが、引き続き調査を続ける必要があるとしてきょうも臨時休業する