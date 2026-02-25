昨夜、上市町で住宅1棟を焼く火事があり、この家に住む80代の女性が顔にやけどを負い病院に運ばれました。警察や消防によりますと、きのう午後9時半ごろ、上市町若杉の無職高見毅さん（86）の家の人から「台所で何か燃えている。煙が充満している」と消防に通報がありました。消防車8台以上が出て消火にあたり、火はおよそ3時間40分後に消し止められました。この火事で高見さんの80代の妻が顔にやけどを負い病院に運ばれましたが、