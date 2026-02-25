東京都内のおととしの万引きの検挙件数が6000件を超えたことがわかりました。そのうち1割以上が小中学生によるものでした。【映像】万引き被害にあった店舗のコメント万引き被害にあった店舗「最近増えてるのは、タグがついているが、それを切られてマイバッグに入れて持ち帰られてしまう」警視庁によりますと、おととしの万引きの検挙件数は6276件で400件以上増えました。そのうち、11パーセントにあたる711件が小中学生によ