¡û·ÐºÑÅý·×¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É £°£¸¡§£µ£°Æü¡¦´ë¶È¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹²Á³Ê»Ø¿ô £°£¹¡§£³£°¹ë¡¦¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô £±£¶¡§£°£°ÆÈ¡¦£Ç£Æ£Ë¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶Ä´ºº £±£¶¡§£°£°ÆÈ¡¦£Ç£Ä£Ð¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡¤²þÄêÃÍ¡Ë £±£¶¡§£´£µÊ©¡¦¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô £±£¹¡§£°£°¥æー¥í¡¦¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê²þÄêÃÍ¡Ë £²£±¡§£°£°ÊÆ¡¦£Í£Â£Á¡ÊÄñÅö¶ä¹Ô¶¨²ñ¡Ë½»Âð¥íー¥ó¿½ÀÁ»Ø¿ô ¢¨ÊÆ¡¦£µÇ¯Êª¹ñºÄÆþ»¥ ¡û·è»»È¯É½¡¦¿·µ¬¾å¾ì¤Ê¤É ·è»»