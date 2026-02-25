2026年に公開される本木雅弘主演映画『黒牢城』の第2弾キャストとして、ユースケ・サンタマリア、吉原光夫、坂東龍汰、荒川良々、渋川清彦、渡辺いっけいの出演が決定した。 参考：監督・黒沢清×主演・本木雅弘のタッグで『黒牢城』映画化菅田将暉、吉高由里子らが出演 本作は、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞、「このミステリーがすごい！」第1位ほか史上初4大ミステリー大賞（「週刊文春