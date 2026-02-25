追い求めているムダのないスイングで安打を連発した。ヤマハで入社2年目を迎えた土山翔生内野手（23）が、22日に行われた広島2軍との練習試合で3安打1四球の4出塁。昨季、二塁手として社会人野球のベストナインを受賞した実力の片りんをのぞかせた。「1打席目に集中して入れて、自分にとっての良いスイングができたので、そこから2本目、3本目という風に打つことができたと思います」3回1死走者なしの第1打席。アドゥワが投