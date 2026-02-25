アメリカのワーナー・ブラザース・ディスカバリーは24日、敵対的買収を仕掛けているパラマウント・スカイダンスから修正提案を受け取ったと発表しました。ワーナーの買収をめぐっては、ネットフリックスが買収の合意を発表した一方、ワーナーは17日、敵対的買収を仕掛けているパラマウントと買収条件について再交渉すると明らかにしていました。こうした中、ワーナーは24日、パラマウントから修正提案を受け取ったと発表しました。