Photo:中川真知子 傘を選ぶときに何を基準にしますか？ 柄、軽さ、晴雨両用……気になるポイントは色々とありますよね。でも、これからは「面倒くさくない」も選択肢の一つに入りそうです。傘の面倒なポイントのひとつに、「畳むときの動作」があります。折りたたみ傘は言わずもがなですが、普通のストレート傘でも、畳んだあとにベルトでくるっと布地をまとめて...面倒です。手も濡れます。