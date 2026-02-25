¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Î¥Ð¥¤¥ª¥á¥«¥Ë¥¹¥È¡¦¾®³Þ¸¶¹§ÅÍ»á¤¬¡Ö¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¶¥µ»²ñ¡×¤Ë»²²Ã¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¿Ê²½¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤ò¼Î¤Æ¤ëÍ¦µ¤¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖÂè5²óÌîµå¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¶¥µ»²ñ¡×¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤¬15Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢MLB¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Ç¥Ð¥¤¥ª¥á¥«¥Ë¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¾®³Þ¸¶¹§ÅÍ»á¤¬¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¼«¿È¤Î·ÐÎò¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥ª¥á¥«¥Ë¥¹¥È¤ä¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£Ìîµå¸½¾ì¤Ç»ØÆ³¡¦°éÀ®¡¦Ê¬ÀÏ