筆者の話です。法事は、段取りに追われて大変なものだと思い込んでいました。けれど形を変えた先で、思いがけない気持ちの変化がありました。 大変な法事 法事といえば、準備に追われるもの。以前の私は、そう思い込んでいました。 祭壇の準備やお供えの手配、業者とのやり取りなど、当日までに決めることが多く、頭の中はいつも段取りでいっぱい。「滞りなく進めなければ」という気持ちが先に立ち、法事は気力と体力を使う行