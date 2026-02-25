木村葵来選手、村瀬心椛選手、深田茉莉選手 『第25回オリンピック冬季競技大会』（2026／ミラノ・コルティナ）TEAM JAPAN 帰国時記者会見が24日、都内で行われた。スノーボードで金メダルを獲得した村瀬心椛選手、木村葵来選手、深田茉莉選手、銀メダルの木俣椋真選手、長谷川帝勝選手はメダルを引っ提げ笑顔で大会を振り返った。