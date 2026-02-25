笑顔の鍵山優真選手 『第25回オリンピック冬季競技大会』（2026／ミラノ・コルティナ）TEAM JAPAN 帰国時記者会見が24日、都内で行われた。フィギュアスケートで男子シングル、団体ともに銀メダルを獲得した鍵山優真選手は、果敢に挑んだ４回転フリップを振り返りながら大会を総括した。