木原龍一選手を見つめる三浦璃来選手 『第25回オリンピック冬季競技大会』（2026／ミラノ・コルティナ）TEAM JAPAN 帰国時記者会見が24日、都内で行われた。フィギュアスケートでペア金メダルを獲得した木原龍一選手と三浦璃来選手の「りくりゅう」ペアは笑顔を見せ、思いを語った。