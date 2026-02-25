フェイエノールトOBの小野伸二氏が日本人コンビと記念撮影オランダ1部フェイエノールトは2月23日、同クラブOBで元日本代表の小野伸二氏がクラブに来訪し、所属選手である日本代表FW上田綺世、同DF渡辺剛と納めた記念写真を公式X（旧ツイッター）上に公開した。レジェンドとの会合に「レジェンドとレジェンドになる方の対談」などファンは盛り上がりを見せた。2024年にフェイエノールトに凱旋した小野氏が、再びロッテルダムの