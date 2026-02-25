Microsoft¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑSNS¤ÎLinkedIn¤Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿È¸µ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹Ç§¾Ú¥Ð¥Ã¥¸¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£LinkedIn¤ÎÇ§¾Ú¥Ð¥Ã¥¸¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ä´é¼Ì¿¿¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÎLinkedIn¤ËÄó½Ð¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤¿·ë²Ì¤¬¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼·Ï¥Ö¥í¥°¤ÎTHE LOCAL STACK¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£I Verified My LinkedIn Identity. Here's What I Actually Handed Over. | THE LOCAL