¥¬¥¶ËÌÉô¥¬¥¶»Ô¤Î³¤´ß±è¤¤¤ËÄ¥¤é¤ì¤¿ÈòÆñÌ±¤Î¥Æ¥ó¥È¡á24Æü¡Ê¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¹ñºÝÈóÀ¯ÉÜÁÈ¿¥¡ÊNGO¡Ë¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥à¤Ï24Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç°ìÉô¤ÎNGO¤Î³èÆ°·ÑÂ³¤òÇ§¤á¤ë¤è¤¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ëºÇ¹âºÛ¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£·×17¤Î¿ÍÆ»»Ù±çÃÄÂÎ¤¬¿½¤·Î©¤Æ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³èÆ°¤¬Ää»ß¤¹¤ì¤Ð¡Ö¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¿ÍÅªÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¤ÏºòÇ¯Ëö¡¢³èÆ°Ää»ß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¥Ã