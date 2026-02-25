全国大学生活協同組合連合会（東京）は２４日、昨年秋に実施した学生生活実態調査の結果を発表した。学生が１か月間に支払った「書籍費」が初めて１０００円を下回るなど、物価高で学習や娯楽関連の費用を節約する傾向が浮かんだ。調査は２０２５年１０〜１１月に実施し、国公私立大３１校の学生計１万３２７７人から得た回答を分析した。１か月間の支出を項目別でみると、書籍費は自宅生が９７０円（２４年比４８０円減）、