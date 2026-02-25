24日、愛知県豊明市の伊勢湾岸自動車道で発生した大型トラックやキャリアカーなど4台が絡む事故で、キャリアカーの男性が死亡しました。警察と消防によりますと、24日午後0時40分頃、豊明市の伊勢湾岸道下り豊明インターチェンジ付近でキャリアカーが大型トラックに追突し、前にいた乗用車などあわせて4台が絡む事故となりました。この事故で、キャリアカーを運転していた54歳の会社員の男性